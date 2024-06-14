3 terörist etkisiz hale getirildi

Paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

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