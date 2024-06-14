İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasına ilişkin bir açıklama yapan İzsiz, partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirterek, "Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 13:33, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 15:08
"Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim." diyen İzsiz şöyle devam etti:
"Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanın kanunu hürriyetti. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır. Bu itibarla; İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."
İzsiz'in istifasıyla partinin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e geriledi.