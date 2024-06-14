Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren 2023-2024 eğitim öğretim yılının ülke, millet ve tüm öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 13:50, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 13:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.