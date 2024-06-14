Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Müzakerelere başlayabiliriz

Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın
Sponsorlu İçerik
Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
İllere göre bayram namazı saatleri
İllere göre bayram namazı saatleri
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Konut fiyatlarında düşüş
Konut fiyatlarında düşüş
Kurban Bayramı düzenlemesi: Birçok ilde ağır tonajlı araçlara kısıtlama
Kurban Bayramı düzenlemesi: Birçok ilde ağır tonajlı araçlara kısıtlama
Bahçeli'nin o sözleri AK Parti'de yankılandı!
Bahçeli'nin o sözleri AK Parti'de yankılandı!
Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Yatırımcı yurt dışına gidiyor, kiralık ev krizi kapıda
Yatırımcı yurt dışına gidiyor, kiralık ev krizi kapıda
20 ilin başsavcısı değişti
20 ilin başsavcısı değişti
Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek ve ekibine tam not
Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek ve ekibine tam not
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladı
Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladı
Borsadan vergi alma ertelendi
Borsadan vergi alma ertelendi
Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü
Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü
AK Parti'den Özgür Özel'e sert yanıt: Saygısız bir saldırganlık
AK Parti'den Özgür Özel'e sert yanıt: Saygısız bir saldırganlık
Bakan Yerlikaya'dan 'yasa dışı dinleme' iddialarına dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan 'yasa dışı dinleme' iddialarına dair açıklama
Kadrosuzluk nedeniyle derecesi yükselmeyen memurlara ilişkin talep
Kadrosuzluk nedeniyle derecesi yükselmeyen memurlara ilişkin talep
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
Ana sayfaHaberler Dünya

Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Müzakerelere başlayabiliriz

Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 13:56, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 13:51
Yazdır
Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Müzakerelere başlayabiliriz

Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber