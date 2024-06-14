Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'nde dikkat çekici ayrıntılar yer alıyor. Görev yeri değiştirilen 4 bin 299 hakim ve savcı arasında adliyedeki tuvalet kriziyle gündeme gelen Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu da bulunuyor. Feyzoğlu, kararnameyle birlikte Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 14:10, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 14:10
Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı.
Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Kararnamede dikkat çekici ayrıntılar yer alıyor.
Onlardan bir tanesi, Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu.
Feyzoğlu, Kaş'taki adliyede avukat Hakan Tüzen'le yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Feyzoğlu, avukat Tüzen'i personel tuvaletini kullandığı gerekçesiyle zorla dışarı çıkardığı iddia edilmişti.
Feyzoğlu, kararname ile Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alınarak Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.