MEB taşra teşkilatı personeli iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı taşra teşkilatı kadrolarında bazı ünvanlarda görev yapan personelin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 15:46, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 15:51
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul/kurumlarında bazı ünvanlarda görev yapan personelin (hizmetli, memur, vhki, bilgisayar işletmeni, teknisyen, şef ve diğerleri) 2024 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme duyurusu yayımlandı.
Başvurular 28/06 - 10/07/2024 tarihleri arasında yapılacak.
Atama sonuçları 26/07/2024 tarihinde açıklanacak.