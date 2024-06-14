Ankara için gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı
Başkent çevreleri için yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 15:54, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 16:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara'da beklenen yerel gök gürültülü sağanağın, batı ve kuzey kesimlerde (Ayaş, Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Kahramankazan, Çubuk, Pursaklar, Akyurt, Keçiören, Kalecik, Kızılcahamam, Çamlıdere, Altındağ) yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın il genelinde etkili olması bekleniyor.
Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.