Sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isteyen kişi suda kayboldu

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sualtı ve itfaiye ekipleri, Bozo'yu arama çalışması başlattı.

Eşini kurtarmak için Duvar Bozo da kanala atlayınca çift akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, Vecibe Cumo'yu sudan çıkarttı. Bozo ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net