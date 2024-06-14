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İnternetten kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 108 arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1,58 milyar adet oldu. İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artarak 374,3 milyar liraya yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 18:30, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 18:31
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İnternetten kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 108 arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla mayıs ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 103 artarak 1 trilyon 273 milyar lira oldu.

Bankalararası Kart Merkezi, mayıs ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 123,1 milyon, banka kartı sayısı 191,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adet oldu.

2023 yılının mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15'lik, banka kartı adedinde yüzde 8'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21'lik artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 409,5 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artışla 1 trilyon 273 milyar lira seviyesinde kayıtlara geçti.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 72,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 176,7 milyar TL'sinde banka kartları, 23,4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 111, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 64 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 129 oldu.

- Kartlı ödemelerin 897,7 milyon adedi kredi kartları ile yapıldı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1,58 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 897,7 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 569,2 milyon adedinde banka kartları, 118,0 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 13 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 46 olarak kayıtlara geçti.

- İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artarak 374,3 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 230 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15 olarak belirlendi.

- Temassız ödeme gelişimi

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1 milyar 28,2 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 137 artarak 377,6 milyar liraya yükseldi.

Mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleşti.

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