CTE'nin isteğe bağlı atama kararnamesi tamamlandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün (CTE) Norm ve Atama Sistemi kapsamında 2024 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarınının tamamlandığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 19:05, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 19:14
Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün (CTE) Norm ve Atama Sistemi kapsamında 2024 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarını tamamladık.
Kararname, CTE internet sitemizde (http://cte.adalet.gov.tr) birazdan yayımlanacak.
Yeni görev yerlerine atanan personelimize başarılar diliyorum.
Kararname, tüm personelimiz ile aileleri, teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı
olsun.