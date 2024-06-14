CTE'nin isteğe bağlı atama kararnamesi tamamlandı

Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün (CTE) Norm ve Atama Sistemi kapsamında 2024 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarını tamamladık.

Kararname, CTE internet sitemizde (http://cte.adalet.gov.tr) birazdan yayımlanacak.

Yeni görev yerlerine atanan personelimize başarılar diliyorum.

Kararname, tüm personelimiz ile aileleri, teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı olsun.

