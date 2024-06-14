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CHP Tekirdağ'da buğday mitingi düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklanan taban fiyatların üreticiyi memnun etmediğini, buğday fiyatının 15 lira olması gerektiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 20:33, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:34
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CHP Tekirdağ'da buğday mitingi düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen buğday mitinginde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptığını ve bu görüşmede üreticilerin fiyattan memnun olmadığını ilettiğini belirterek, "Biz bu rakamları duyduktan sonra tam iki hafta boyunca herkesle görüştük. En son geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede şunu söyledim. 'Geçen hafta Rize'de memleketinizdeydim, çaya verilen fiyat 17 lira. Maliyetin 3 lira altında. Buğdaya verilen fiyat 9 lira 25 kuruş. Ziraat odalarının hesapladığı maliyetin 2,5 lira altında. Yarın fındık gelir, üzüm gelir. Diğer ürünler gelir ama çiftçiye bu hesap doğru gelmez. Bu hesap tutmaz. Bu borçlar ödenmez. Bu iş böyle yapılmaz. Çiftçiye bunu yaparsanız bu memleketin beli doğrulmaz dedim. Mutlaka taban fiyatların maliyetlerin çok üzerinde, makul bir karla belirlenmesi lazım. Desteklemelerin zamanında verilmesi gerekiyor.' Bugün mademki böyle bir taban fiyat açıklandı, hiç değilse kilo başına 4 lira destekleme verilerek, bu fiyatın telafi edilmesi ve buğdayın gerçekten para kazandırması için, çocukları okutması, karınları doyurması, borçları ödemesi için buğday fiyatının 15 lira olması lazım. Bakınız, Türkiye kişi başı yıllık ekmek tüketiminde 200 kilo ile dünya birincisi. Bu bir realite, gerçeklik. Bunun bir sebebi alışkanlıklarımız ama önemli bir sebebi de yoksulluğumuz. Ekmek, garibanın katığı. Ekmek fiyatları bu Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi" dedi.

Çiftçiler için mücadele edeceklerini ifade eden Özel, "Nüfusumuz 20 milyon arttı ama 500 bin yani yarım milyon çiftçi kayıp. Normalde bir o kadar daha çiftçi gelmesi gerekirken o kadar eksilmiş. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu daha önce tarım yapılan 25 milyon hektar alanın, Hollanda devletinin toprakları kadar alanın artık ekilemez, dikilemez hale gelmesidir. Çiftçilerin bankalara borcu bir yılda yüzde 88 artmıştır. Hep beraber görüyoruz ki, 670 milyar lira çiftçilerin bankalara borcu vardır. Ortalama çiftçi yaşı 58'dir. Yani gençler artık tarımla geçinemiyor. Gençler gidiyorlar fabrikalara, gençler gidiyorlar madenlere, gençler gidiyorlar hamallık yapmaya. Gençler aç kalmaya, işsiz kalmaya, büyükşehirlere gidiyor. Her dört gençten üçü, gelecek sene fırsatım olursa tarlada çalışmam, fabrikada işe girerim diyor. Ben hepinizi saygı ile selamlıyorum. Sesinizi duyurmaya ve sonuna kadar sizin için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

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