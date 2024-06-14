İstanbul'da bayram tatili trafiği devam ediyor

İstanbullular karnelerin de verilmesiyle Kurban Bayramı tatili için yola çıkmaya başladı. Memleketlerine giden vatandaşların tercih ettiği TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Emniyet yetkilileri ise sürücüleri hız hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Yoğun trafiğin Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.