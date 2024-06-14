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FETÖ yalanıyla, 83 yaşındaki kadını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

BURSA'da, telefonla aradığı H.T.Ö.'ye (83) kendisini 'Başkomiser Volkan' olarak tanıtıp, "Adın ve paraların FETÖ terör örgütüne karışmış olabilir, para ve altınları alıp, temize çıkarıp, sana vereceğiz" diyerek 35 bin dolar ve 15 tam altını alan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 21:37, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:37
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FETÖ yalanıyla, 83 yaşındaki kadını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan H.T.Ö.'yü telefonla arayıp kendisini 'Başkomiser Volkan' olarak tanıtan bir kişi, kadına, "Adın ve paraların FETÖ terör örgütüne karışmış olabilir, para ve altınları alıp, temize çıkarıp, sana vereceğiz " dedi. Kimlik bilgilerini söyleyen kişiye inanan kadın, birikimi olan 35 bin dolar ve 15 tam altını evinin önüne gelen bu kişiye verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.T.Ö, Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Yapılan şikayet üzerine, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını saniye saniye inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin H.T.Ö. ile konuştuktan sonra elindeki siyah poşetle bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından teknik ve fiziki takip başlatan polis, şüphelilerin, D.C. (22), K.Ö. (22), Y.Ç. (23) ve İ.C. (21) olduğu belirledi. Polis, dolandırıcılık olayı sonrası İstanbul'a kaçan, D.C., K.Ö., Y.Ç. ve İ.C.'yi saklandıkları evlerinde yakaladı. Yapılan ev ve üst aramasında, 4 cep telefonu, 3 bin 400 dolar, 2 bin euro ve 12 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden D.C, K.Ö. ve Y.Ç. tutuklandı, İ.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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