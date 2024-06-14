Kırklareli'ni dolu vurdu: Ekili alanlar, araçlar, evler hasar gördü

Kırklareli'nde sağanak ile başlayan ve doluya dönen yağışın ardından birçok ekili alan, araç ve evler zarar gördü. Üsküpdere köyünde araçlar, evler ve cami hasar gördü.

Arabası hasar gören İlker Atay dolunun kuvvetli bir şekilde yağdığını ifade ederek araçların, evlerin ve ekili arazilerin zarar gördüğünü söyledi. Evi hasar gören Niyazi Çapan, dolunun bir anda bastırdığını dile getirerek, "Camlar, çatılar, arabalar, evler hasar gördü. Canımıza bir şey olmadı çok şükür. Benim arabalarım garajdaydı zarar görmedi ama garaj hasar gördü" dedi.

Öte yandan Üsküp beldesi, Kızılcıkdere köyü ile Organize Sanayi Bölgesi'nde de zarar oluştu.