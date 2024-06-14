15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 23:13, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 23:14
Polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.
Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Valiliği, köprüde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.