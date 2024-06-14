15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, köprüde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.

Polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.

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