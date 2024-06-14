Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı

Şehnaz A. (40) idaresindeki 38 FA 844 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ali Tozak kontrolündeki 68 KA 106 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Tozak ile eşi Fadime Tozak yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Tozak hayatını kaybetti, eşi Fadime Tozak'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Şehnaz A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.