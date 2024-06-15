15 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları
15 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği Bayramlaşma Programı'na ve AK Parti Teşkilat Bayramlaşma Programı'na katılacak.
(Kayseri/10.00/13.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne iştirak edecek.
(Bürgenstock)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. Turnuvada A Grubu'nda Macaristan-İsviçre, B Grubu'nda ise İspanya-Hırvatistan ve İtalya-Arnavutluk müsabakaları oynanacak.
(Köln/16.00/Berlin/19.00/Dortmund/22.00)
2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan'la yapacağı ilk maçın hazırlıklarını Almanya'da gerçekleştirdiği son kampta sürdürecek.
(Barsinghausen)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde üçüncü maçını Çin ile yapacak.
(Hong Kong/15.30)