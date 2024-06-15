Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
İllere göre bayram namazı saatleri
İllere göre bayram namazı saatleri
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!

Gıda ve market raflarındaki fahiş fiyat artışları yerini yatay seyre bıraktı. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere "Geçen yılki ciddi yükselişler yok, döviz kuru uzun süredir sabit. Tüketicilerde panik son buldu, ihtiyacı olmayan ürünü alma dönemi bitti. Meyve-sebze, bakliyat ve kırmızı ette sıkıntılar geçiyor" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 07:39, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 07:20
Yazdır
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre Gıda ve market fiyatlarında 2022 yılında başlayıp geçen sene zirve yapan fahiş fiyat değişiklikleri, yerini normal seyre bırakıyor. Raflardaki etiketlerin neredeyse her gün değiştiği marketlerde şimdilerde sakinlik yaşanıyor. Hükümetin enflasyonu kontrol etmek için devreye aldığı tedbirler, döviz kuru ve akaryakıt fiyatlarındaki yatay seyir piyasada normalleşmeye zemin hazırlıyor.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere "Enflasyonda gıda perakendesinin etkisi azalıyor. Son açıklanan rakamlarda da bunu gördük. Enflasyona gıda perakendesinin etkisi yüzde 1,69 ile sınırlı kaldı. Meyve-sebze grubunda bazı spesifik ürünler hariç ciddi yükselişler yok. Geçen yılki fahiş artışları görmüyoruz. Fiyatlar dengelendi. Geçen yıl 150 liraya kiraz vardı, şimdi 60-70 liraya alabiliyorsunuz, aynı şekilde kayısı ve şeftali de öyle. Bakliyat tarafından mercimek ve buğday başta olmak üzere rekolteler çok iyi geldi. Kırmızı et 2 ay önce artmıştı. Şimdi düşüşe geçti. Biz PERDER üyesi marketler olarak kıymayı 314, kuşbaşı eti 349 liradan satıyoruz, bunu marketlerimizde görebilirsiniz" dedi.

Piyasada talep enflasyonunun durduğunu söyleyen Güzeldere "Döviz kurlarının sabit kalması bundan bir unsur, ayrıca 2022 yılı ile başlayan bir panik durumu vardı, insanlar ihtiyacı olmayan ürünleri de alıyorlardı. Şimdi bu son buldu. Alım dengesi oluştu. Bu da talebi azalttı. Mesela market satışlarında düşüş var, düşüş olunca da fiyat artışları yaşanmıyor. Kısacası talep enflasyonu durdu. 40 yıllık esnafım, hayatımda ilk kez Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarının düştüğünü gördüm" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİN ETKİSİ BÜYÜK

Hükümetin aldığı tedbirlere değinen Güzeldere "Hükümet tamamen piyasanın içinde. Tüm gücüyle düzenleme yapıyor. Bunun çok büyük etkisi oldu. İhracat kısıtlamalarından tutun da denetimlere, market kapatmaya kadar ciddi tedbirler aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın alım fiyatlarına isyan ediyorlar; ancak ne buğday ne çay, hepsi normal. İnsanlar istiyor ki hükümet bize yağdırsın, bu şekilde bir stratejiyle enflasyon düşmez. TMO'nun siloları tam kapasite dolu, muhtemel bir durumda gereken müdahaleyi yapma gücüne sahip" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber