iPhone'unuz artık pili bitse bile saati gösterecek!

Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
İllere göre bayram namazı saatleri
İllere göre bayram namazı saatleri
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Ana sayfaHaberler Teknoloji

iPhone'unuz artık pili bitse bile saati gösterecek!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen WWDC 24 etkinliğinde Apple'ın cihazları için önemli duyurular gerçekleştirildi. Yeni güncelleme ile birlikte bir çok yenilik telefonlara gelecek fakat duyurulmayan özellikler de var.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 07:49, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 07:22
Yazdır
iPhone'unuz artık pili bitse bile saati gösterecek!

iOS 18, iPhone'un piyasaya sürülmesinden bu yana aldığı en büyük güncellemelerden biri ve yapay zekanın bu konuda önemli bir rolü var. Daha önce de belirtildiği gibi şirket, ana ekran özelleştirmeleri de dahil olmak üzere merakla beklenen görsel değişikliklerle birlikte yeni bir cihaz görünümü kazandı.

Apple artık tüm kullanıcıların uygulama simgelerini ana ekranın herhangi bir yerine yerleştirmelerine ve renklerini duvar kağıdına uyacak şekilde değiştirmelerine olanak tanıyor. Wccftech'in haberine göre, iOS 18 yüklü iPhone'un, cihazın pili bittikten sonra bile ekranda saati gösteren bir görüntüsünü paylaştı.

IPHONE PİL BİTTİKTEN SONRA NASIL GÖRÜNÜR?

iPhone'un cihaz kapandıktan sonra bile arka planda işlem yapabilme özelliğinin iOS 15 ile birlikte geldi. Pil ömrü sıfır olmasına rağmen iPhone'un cihazımı bul uygulamasında hala görünür olması özelliğini getirdi, ancak saati kontrol etme özelliği yeni.

Şirketin Apple Watch için de benzer bir işlemi var ve pil bittikten sonra Apple Watch'ta saati kontrol edebiliyorsunuz. Apple Watch'a benzer şekilde, saati kontrol etmek için Güç Düğmesine basmanız gerekiyor. Bu özellik acil durumlarda gerçekten faydalı olması bekleniyor.

Yeni özelliğin dışında, başlıca iOS 18 yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e özel olacak. Şirketin yakında çıkacak olan iPhone 16 serisi de, şirketin sahnede duyurmadığı özel AI özellikleriyle gelmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber