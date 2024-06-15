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Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın

Bu hafta yatırım araçları arasında en yüksek getiri yüzde 3,28'le Borsa İstanbul'da olurken, borsayı yüzde 2,04'le altın takip etti. Dolarda değer artışı görüldü ancak Euro değer kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 08:17, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 07:29
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Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın

BIST 100 endeksi, en düşük 9.958,11 ve en yüksek 10.575,98 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,28 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,04 artışla 2 bin 450 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44 yükselişle 15 bin 970 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 930 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 10 liraya çıktı.

Dolar ve Euro'nun performansı

Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 değer kazanarak 32,6860 liraya çıkarken, avro yüzde 0,01 azalışla 34,9060 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,00 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

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