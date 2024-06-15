Uyuşturucuyu arı kovanlarına gizlemişler

Bunun üzerine zanlılar Erdem B. ve Tuncay B. gözaltına alındı.

Aracın sürücüsü Erdem B, bagajdaki arı kovanlarında bal peteklerinin bulunduğunu, yolcu konumundaki kuzeni Tuncay B. ise kovanlarda kraliçe arıların olduğunu iddia etti.

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