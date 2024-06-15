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Oteller doldu, havalimanlarında yoğunluk arttı

9 günlük Kurban Bayramı tatili bugün başladı. Okulların da kapanmasıyla birlikte yaklaşık 10 milyon kişi tatillerini geçirmek için memleketlerine ya da turistik yerlere akın etti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 10:32, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:30
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Oteller doldu, havalimanlarında yoğunluk arttı

9 günlük tatil nedeniyle dün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nyoğunluk yaşandı. Bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, dün sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede trafik yoğunluğu meydana geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan dün 1.608, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 743 sefer yapıldı. Emniyet denetimleri artırdı Bayram tatilinin uzaması kıyı bölgelerdeki otellerin doluluk oranlarının artmasına neden oldu. Başta Antalya ve Bodrum olmak üzere bazı tatil bölgelerindeki otellerin doluluk oranları yüzde 95'lere ulaştı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı ekipler Türkiye'nin dört bir yanında trafik kazalarını önlemek adına hem havadan hem de karadan trafik denetimlerini artırdı. Ayrıca, Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

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