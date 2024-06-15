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Haziran ayı destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 887 milyon lira tutarındaki haziran ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatıracaklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 10:40, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:41
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Haziran ayı destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

887 milyon TL destek ödemesi hesaplara yatırılıyor

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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