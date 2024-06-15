Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
MEB öğretmenlerin 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasındaki mesleki çalışmalarını görev yeri dışındaki bir ilde yapabileceklerini duyurmuş ve mebbis üzerinden başvuru almıştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 11:44, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 12:45
Başvuru yapan öğretmenlerin mesleki çalışmaları hangi okullarda yapacakları
da mebbis sisteminde hizmeti içi eğitim modülünde açıklandı.
Mesleki çalışmaların 09:00-13:0" saatleri arasında gerçekleştirileceği ve yapılacak çalışmalar daha önce duyurulmuştu.
Haziran Ayı Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Maksut BALMUKİşte Haziran Ayı Mesleki Çalışma Programı