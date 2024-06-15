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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 12:33, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 12:30
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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