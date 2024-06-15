Otogarlarda bayram yoğunluğu sürüyor

Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Otogarlarda bayram yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler şehirlerin otogarlarında yoğunluk oluşturuyor. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) de otobüsler ek seferlerle yoğunluğu hafifletmeye çalışıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 14:00, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:02
Yazdır
Otogarlarda bayram yoğunluğu sürüyor

Bayram yoğunluğu nedeniyle AŞTİ'deki firmalar talebi karşılamak için ek seferlerle hizmet vermeye başladı.

Terminalde yoğunluğa karşı vatandaşların rahat ve huzurlu yolculuk yapabilmeleri için güvenlik önlemleri artırıldı, çeşitli tedbirler alındı.

"Bayram sonuna kadar bütün biletler dolu"

Ankara'dan Aydın'a seyahat eden Döndü Pancarcı, tedavi görmek amacıyla her ay geldiği Ankara'dan bayram için memleketi Aydın'a döneceğini belirtti.

AŞTİ'de ilk defa yoğunluk gördüğünü anlatan Pancarcı, "Hiç bu kadar kalabalık olmuyordu. Yani şu anda kalabalıktan otobüsler dahi giremiyor. Yolculuğum ortalama 9 saat ürüyor. Ağustos gibi geri geleceğim, sürekli yolculuk ediyorum. İnternet üzerinden bilet aldım. Bayram sonuna kadar bütün biletler doluydu. Bu otobüslerin hepsi ek seferli ve onlar da dolu" dedi.

"Yolcuların bilgilendirilmesini istiyorum"

Doğuştan görme engelli 37 yaşındaki Müslüm Kaya da bayram tatilinin bir bölümünü Aksaray'da akraba ziyareti ile diğer bölümünü ise memleketi Şanlıurfa'da geçireceğini aktardı.

Ankara'dan Aksaray'a gitmek için arife günü saat 10.00 olarak aldığı bilet saatinin değiştiğini AŞTİ'ye geldiğinde öğrendiğini kaydeden Kaya,"Biletimi 20 Nisan'da aldım. Sabah buraya geldim. 'Biletiniz geçerli ama bekleyeceksiniz, arabanız saat 13.00'te gelecek' dediler. Böyle durumlarda yolcuların bilgilendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Bayramdan sonra dönüş bileti alamadık"

Bayram tatilini eşi ve çocuğuyla memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde geçirecek Ruşen Bolat ise normal bilet bulamadığı için ek seferler için bir hafta önceden sıraya girdiğine dikkati çekti.

Biletini arife günü alabildiğini belirten Bolat, "Buraya bilet için gelip gittim ama bulamadım. İnternetten her gün baktım yine bulamadık. Aslında şu anda da yoktu. Ek sefer çıkartılmış ondan dolayı alabildik. Bayramdan sonra dönüş bileti alamadık. Şimdi onu düşünüyorum 'bulabilir miyiz' diye. Bir de onun telaşı var. Herkese mutlu bayramlar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber