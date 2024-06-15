3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Devlet Bey'in yapmış olduğu açıklama bir devlet adamı yaklaşımıyla, sakin, herhangi bir tartışmaya fırsat vermeden yapılmıştır. Konuyu bu şekilde kapatmış olması, bence gayet isabetlidir. Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 14:06, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:03
Yazdır
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya-İtalya ziyareti sonrası dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili soruya yönelik şunları kaydetti;

Sayın Devlet Bey'in yapmış olduğu açıklama bir devlet adamı yaklaşımıyla, sakin, herhangi bir tartışmaya fırsat vermeden yapılmıştır. Konuyu bu şekilde kapatmış olması, bence gayet isabetlidir. Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Parti sözcümüz Ömer Çelik Bey zaten gereken açıklamaları detaylıca yaptı. Bu açıklamalarda da dikkat ederseniz tahrik ve dalaşma yoktur. Sadece net bir duruş vardır. Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olarak partimizin duruşunu belirtmesi bakımından Ömer Bey'in açıklaması isabetli olmuştur. Diğer taraftan CHP'den yapılan bazı açıklamalar oldu. Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar.

Bunlar tabii doğru şeyler değil, güzel şeyler değil. Sürece katkı sağlayan şeyler değil. Yani bu, yumuşama değildir. Siyasete yeni bir başlangıç getirme değildir. Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı. Böyle bir açıklama karşısında ben Cumhurbaşkanı olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak, buna cevap vermeyi dahi yanlış bulurum. Ama onlar ne yaparsa yapsın. Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Şunu da söyleyeyim, Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir. Altılı masanın içinde yer alanlar, bildiklerini okusunlar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber