Çankırı'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.G. (64) idaresindeki hafif ticari araç, Kıvçak köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

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