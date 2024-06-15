İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurtdışında geçirmek isteyenlerin yolculuğu başladı. İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu devam ediyor. İstanbul Havalimanı'ndan bugün bin 598 sefer gerçekleştirilmesi planlanırken, havalimanını 259 bin 321 yolcu kullanacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 14:44, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:45
Yazdır
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler nedeniyle arefe günü, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki X-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan hızlı geçişini sağlamayı amaçlıyor.Çocuklu aileler ise uçak saatlerini beklerken aktivete alanına yakın noktalarda vakit geçirdi.

"HAVALİMANI İNANILMAZ YOĞUN"

Bayram tatilini Akçay'da geçireceğini ifade eden Neslihan Tarakçı, "Havalimanı inanılmaz yoğun, yabancı çok. Biletlerimizi 1 ay önce aldığımız için bilet bulmakta bir zorluk yaşamadık. O yüzden şanslıyız. Herkese iyi bayramlar" dedi. Yolculardan Selma Ekşi ise, "Edremit Akçay'a ablama bayram ziyareti için gidiyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum. Mutlu bayramlar." dileğinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber