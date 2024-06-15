Malatya BŞB Başkanı Sami Er'den personele bayram desteği

Yaklaşık 6 bin çalışanı ilgilendiren Kurban Bayramı desteği, personelin ESOS kartına yatırıldı. Büyükşehir Belediyesinde çalışan personeller desteği Esenlik Marketlerde kullanabilecek.

Personelin Kurban Bayramı'nı da kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yapılan desteği personelin güzel ve sağlıklı günlerde harcamalarını diledi. Er ayrıca yaptığı açıklamada, "Kıymetli çalışma arkadaşlarımıza bayram öncesinde bir bayram desteği sunduk. İnşallah hep beraber nice güzel bayramlara erişiriz. Şimdiden herkesin Kurban Bayramını kutluyor, iyi bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.