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Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'a, Kurban Bayramı arifesinde tatilci akını başladı. İlçeye son 3 günde toplam 175 bin araç giriş yaparken, yurt içi uçuşlarında ek sefer sayısı 50'ye çıkarıldı. Otellerdeki yoğunluk ise yüzde 95'e yaklaştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 16:48, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:51
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Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, ilçeye akın etti. İlçeye son 3 günde toplam 175 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Milas Havalimanı yurt içi uçuşlarında ek sefer sayısı 50'ye çıkarıldı.

Resmi nüfusu yaklaşık 200 bin olan ilçenin bayram süresi boyunca nüfusunun 1 milyonu aşmasının beklendiği aktarıldı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Güvercinlik Uygulama Noktası'nda hem trafik hem asayiş yönünden denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek katıldı. Kaymakam Çit, uygulamada durdurulan araç sürücüleriyle bayramlaşarak trafikte dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan yarımada genelinde trafikte yoğunluk yaşanırken, ekipler trafiği akıcı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Her gün yaklaşık 70 bin araç giriş yapıyor"

Bayram süresi boyunca nüfusun 1 milyonu geçmesini beklediklerini söyleyen Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Bayram kapsamında polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, zabıtamızla bir dizi tedbir aldık. Bu kapsamda toplamda 86 araç, 733 personelle bu hizmeti sürdüreceğiz. 'Sıkıntısız bir şekilde bayram süresi geçiririz' diyorum. Her gün yaklaşık 70 bin araç giriş yapıyor. Bayram süresi boyunca 200 ila 250 bin arasında aracın giriş yapması, nüfusun ise 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Otellerimizdeki doluluk oranları iyi seviyede" diye konuştu.

Otellerde yüzde 95 doluluk bulunuyor

Otellerde yüzde 95 oranında doluluk olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Yardımcısı Alişir Şahin ise "Bayramın gelmesiyle Bodrum'da bir coşku, bir heyecan başladı. İster istemez iç pazarda, Anadolu'da, her yerdeki ilgi alaka bu bayramda da aynı şekilde devam ediyor. Şu anda otellerimiz yüzde 90-95 bandında dolmaya başladı. Özellikle bu noktada yabancı turistlerin olduğu oteller, dış pazar desteklerler yüzde 95 oldu. Dış pazar olmayan oteller de yüzde 85-90 bandında devam ediyor. Hala otellerimizde yer var. Özellikle rezervasyon yapmayanlar, plan yapmayanlar, son bir gün kala da olsa otellerimize gelebilirler. Gönül rahatlığıyla Bodrum'da çok güzel bir tatil geçirebilirler. Uçuşlarda yüzde 50 ek sefer uygulandığı için uçaklarda hala yer olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sahte rezervasyonlara dikkat

Şahin, "Gelecek misafirlerimizin özellikle hava yolunu tercih etmesini öneriyorum. Hem zamandan tasarruf etmeleri için hem de Bodrum'daki trafik açısından önem kazanıyor. Herkesin sağlıklı iyi bir şekilde trafik kurallarına uyarak Bodrum'a gelmesini bekliyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de misafirlerimizi sahte rezervasyon konusunda uyarıyorum. Rezervasyon yaptıkları siteleri mutlaka turizm ve ticaret bakanlıklarından teyit etsinler. Bu çok önemli. Gelen misafirlerimizin rezervasyonunun otelde olmaması hem kendilerini hem bizi çok mutsuz ediyor" diye konuştu.

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