Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk sürüyor

9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
Bakan Koca'dan 'kurban eti tüketimi' uyarısı
Bakan Koca'dan 'kurban eti tüketimi' uyarısı
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk sürüyor

Kurban Bayramı arifesinde Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yolcu yoğunluğu devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 18:28, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 18:29
Yazdır
Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk sürüyor

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından dün otogarlarda hareketlilik başladı. Tatili memleketinde ya da yazlık beldelerde geçirmek isteyenlerin, hareket noktalarından biri de kentteki Büyük İstanbul Otogarı oldu.

Yolculuğunu bayramdan bir gün önceye bırakanlar bugün otogarda kalabalıkla karşılaştı. Otobüs firmalarının birçoğu, talebi karşılayabilmek adına ek seferler koydu. İnternetten bilet bulamadığı için otogara gelen bazı kişiler, burada da bilet bulmakta zorlandı.

Ayrıca, kalabalık nedeniyle otogarın giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşanıyor.

Bilet bulmakta zorlanılıyor

Otogarda yolculuk saatini bekleyen üniversite öğrencisi Sibel Karakaya, Kütahya'da yaşayan ailesinin yanına gideceğini söyledi.

Bilet bulmakta zorlandığını anlatan Karakaya, "Daha erken gidebilecekken bileti geç almak zorunda kaldım. Üç hafta önceden biletimi aldım ama o zaman bile yoktu. Çok kalabalık." dedi.

Sakarya'ya nişanlısının yanına gitmek üzere yola çıkacağını söyleyen Vehbican Alkan da bilet bulmakta zorlandığını belirterek, "1-2 hafta öncesinden baktım ama yer kalmamıştı. Şansa son dakika bir firmada yer buldum. Yolun durumunu artık çıkınca göreceğiz." ifadesini kullandı.

Torununu Afyon'a uğurlayan Kemal Orman da bileti önceden aldıklarını ancak geç vakte kaldıklarını ifade etti.

Otogardaki yoğunluğa dikkati çeken Orman, "Şartlar da çok zor. Fiyatlar, yiyecek, içecek, yol ücretleri, çok zor. Afyon'a tek bilet çocuğa 872 lira. Gelişi var, gidişi var. Bütün aile gidip gelsen mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Sona bırakıyorlar, bizi de mağdur ediyorlar"

Otobüs şoförü Erhan Kurt ise bayram dönemlerinin hep yoğun geçtiğinin altını çizdi.

İstanbul'a gelişin sakin, buradan gidişin yoğun olduğunu belirten Kurt, dün Eskişehir'e gittiğini anlatarak, "Orada da yollar kalabalıktı. Bugün buraya geldim. Ek sefer çok, olmazsa zaten bu yoğunluğu kaldırmaz" dedi.

Son anda bilet almaya çalışanlardan, "Hostes yerine binebilir miyim?" diye soranların bile olduğunu dile getiren Kurt, "Ama alamıyoruz, çünkü yolda jandarmalar durduruyor, yasak" diye konuştu.

Yola birkaç gün önce çıkmanın daha iyi olduğunu söylen Kurt, "Son dakikalara bırakıyorlar, bizi de mağdur ediyorlar, kendileri de yollarda mağdur kalıyorlar" ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber