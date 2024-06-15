Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin trafik denetimine katıldı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı'da trafik denetimine katıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 19:51, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 19:53
Çetin, İstanbul-Samsun kara yolu Ilgaz ilçesindeki uygulama noktasına gelerek denetim hakkında bilgi aldı.
Yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet eden Çetin, bayram yolculuğuna çıkan sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.
Çankırı Valiliğince trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı bileklik uygulaması kapsamında sürücülere bileklik takan Orgeneral Çetin, vatandaşlara iyi bayramlar diledi.
Çetin'e, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Tümgeneral Ersel Özer, Tümgeneral Cengiz Yıldız ve Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz eşlik etti.