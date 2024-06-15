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Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...

Son dönemde uçuş saatlerinde sıkça yaşanan gecikmeleri fark etmişsinizdir. Özellikle bayram döneminde yaşanan ilave yoğunlukla birlikte, bu gecikmeler had safhaya ulaştı. Gecikmelerin altında yatan asıl sebep ise, hava trafik kontrolörleri tarafından yapılan "inisiyatif almadan çalışma" faaliyeti.



Normalde uçuşların yoğun olduğu zamanlarda yaşanabilecek bu gecikmeler, hava trafik kontrolörlerinin kendi inisiyatifleriyle aldıkları ilave risk ve sorumluluklarla asgari düzeyde gerçekleşiyor ve yolcular mağdur olmuyordu. Fakat uzunca bir süredir devam eden hak arayışlarının karşılık bulmamasından ötürü hava trafik kontrolörleri, bağlı bulundukları sendikanın aldığı kararla inisiyatif almadan çalışmaya başladılar. Bu çerçevede, ICAO ve Sivil Havacılık kurallarına harfiyen bağlı kalarak, görev tanımlarının gerektirdiği çerçevede çalışıyorlar ve görev tanımlarına ilave bir risk ve sorumluluk almıyorlar.



Ulusal ve uluslararası mevzuata tamamen uygun şekilde gerçekleştirilen inisiyatif almadan çalışma faaliyetine bağlı olarak uçuşlarda ciddi rötarlar yaşanmakta. EUROCONTROL verilerine göre, bu faaliyete bağlı olarak kalkış ve varışların zamanında gerçekleşme oranlarında %50'ye yakın bir düşüş söz konusu.



Hava trafik kontrolörleri, Türk hava sahasındaki her türlü hava aracının sevk ve idaresinden sorumlu bir meslek grubu ve uluslararası standartlara tabi, uzun ve zorlu bir eğitim süreci sonrasında işe başlıyorlar. İleri düzeyde yabancı dil, analitik zeka ve stres yönetimi gibi kabiliyetlere sahip olan bu meslek grubunun maaş ve özlük haklarının tamamı EUROCONTROL adlı kuruluş vasıtasıyla, yabancı havayolu şirketleri tarafından karşılanıyor. Yani ülkemiz ekonomisine yük olmadıkları gibi, bir tür hizmet ihracı yaparak, ülkemize döviz kazandırıyorlar.



Sayıştay Başkanlığı KİT raporlarında "hava trafik kontrolörlerine emsal ülkeler standardında maaş ve özlük hakları sunulmasını ve böylelikle ülkemize döviz girdisi sağlanmasını" öneriyor. Buna karşın, özlük hakları hususunda yıllardır hiçbir iyileştirme yapılmıyor ve bu sebepten ötürü ülkemiz her yıl yüzlerce milyon Euro döviz ve nitelikli personel kaybına uğruyor.



Hava trafik kontrolörleri, ülkenin de çıkar ve menfaatleri doğrultusunda özlük haklarında ivedilikle iyileştirmeye gidilmesini bekliyor. Böylelikle hem nitelikli personel kaybının önüne geçilmesi hem de ülkemize YÜZLERCE MİLYON EURO'luk katma değer sağlanması hedefleniyor. Haklı talepleri karşılık bulmadığı müddetçe bir yandan ülkemiz ciddi döviz kaybına uğrarken, bir yandan da hava trafiğinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Kolaylıkla çözümlenebilecek bu hususlarda adım atılmaması durumunda, yoğun yaz dönemi boyunca bu problemler devam edecek gibi gözüküyor.



EUROCONTROL 2023 Yol Geçiş Ücretleri Raporu'na göre oluşturulan tablodan anlaşılacağı üzere;

- Türkiye, 41 EUROCONTROL üyesi ülke arasında 19.61 Milyon Hizmet Birim Sayısı ile Avrupa'nın en yoğun ikinci hava sahası.

- Buna karşın, Türkiye birim başı maliyet (yol geçiş ücreti), yani sunulan hizmet karşılığı alınan birim ücret konusunda ise son sıralarda. Bunun en önemli sebebi, düşük personel ücretleri ve seyrüsefer ile işletme hizmetlerinin bir arada sunulduğu tek ülkenin Türkiye olması.

- Bir Türk havayolu firması, Alman hava sahasını kullandığında yaklaşık 73 Euro ücret öderken, Türk hava sahasını kullanan bir Alman havayolu firması ise yalnızca 23 Euro ödüyor.

- Türk hava trafik kontrolörlerine yapılmayan iyileştirmeler, yabancı havayolu şirketlerinin cebine kar olarak kalıyor.



SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI'NIN BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİ NELER?

Sayıştay Başkanlığı tarafından; EUROCONTROL üyesi diğer ülkelerin milli maliyetlerini yüksek tutmak adına özellikle hava trafik kontrolörlerine çok yüksek ücretler ödemekte olduğu ifade edilerek, ülkemizin milli maliyetlerinin benzer ülke standartlarına getirilmesi maksadıyla, hava trafik kontrolörlerimize emsal ülkelerdeki maaşların verilmesi yıllardır defaten talep edilmekte olup, söz konusu raporlarda geçen ifadelere aşağıda yer verilmiştir:



(TBMM KİT KOMİSYONU RAPORUNDA, SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜNDEN ALINTIDIR)



(TBMM KİT KOMİSYONU RAPORUNDA, SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜNDEN ALINTIDIR)



(TBMM KİT KOMİSYONU RAPORUNDA, SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜNDEN ALINTIDIR)