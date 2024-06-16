KKTC'den İsrail'in sinsi planını bozan adım

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; son yıllarda jeopolitik gelişmeler ve bölgesel dinamikler sebebiyle yeniden uluslararası ilgi odağı haline gelen KKTC, sahip olduğu doğal kaynaklar ve gelişen altyapısıyla gayrimenkul yatırımı yapacakları kendisine çekiyor. Dünyaca ünlü Forbes dergisinin konut yatırımı için adres gösterdiği KKTC, pound ile kira getirisi ve 10 yıldan az olan konut yatırım dönüş hızı ile yerli ve yabancı alıcıların dikkatini çekiyor. Ancak son bir yılda, başta İsrail olmak üzere, Rusya, Ukrayna ve İran gibi ülke vatandaşlarına satılan binlerce arsa ve konut, çeşitli tartışmalara sebep oldu. Bunun üzerine KKTC hükümeti yabancıya mülk satışında kuralları değiştirdi.

KONUT FİYATLARI DAHA ULAŞILABİLİR OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile yabancılara yapılan satışlara sınır ve şartlar getirildi. Değişikliğe göre, yabancı uyruklular KKTC'den sadece bir apartman dairesi veya konut alabilecek. Ayrıca müstakil ev alımlarındaki arazi sınırı 2,5 dönüme düşürüldü. Öte yandan yabancıların yatırım yapmak için alınan arazilerde minimum miktar 20 milyon avroya çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle artık satışlar avukatlık bürolarında değil tapuda yapılacak; kat irtifakı kurulmadan satış yapılamayacak ve yediemin süreci de ortadan kalkacak. Yapılacak olan düzenlemeyle T.C. vatandaşlarına da istisnalar tanındı. Normal şartlarda bir konut alabilen T.C. vatandaşları için bu sınır üçe yükseltildi. Bu düzenlemeyle KKTC'de konut fi yatlarının inmesi, yerli halkın yeniden konut alabilir hale gelmesi bekleniyor.

YABANCIYA ALIM SINIRI GETİRİLDİ

KKTC Cumhuriyet Meclisinde kabul edilen yasa ile yabancıların yatırım amaçlı arazi alımı konusunda da değişikliğe gidildi. Daha önce 3 milyon avro yatırımla 60 dönüm arazi alabilen yabancılar için arazi genişliği aynı kalırken yatırım miktarı 20 milyon avroya çıkarıldı. Daha önce şart koşulan 3 milyon avroluk yatırımın niteliğine bakılmazken, yeni kanundaki 20 milyon avroluk yatırımın içinde sanayi, eğitim veya sağlık alanında olması mecburiyeti getirilerek iki yıl içinde bu yatırımları yapmadığı tespit edilenlerin ellerinden arazilerin alınacağı yer aldı. Yabancıların kayıtsız taşınmazlarına da kayıt altına alınma mecburiyeti getirildi. Buna göre yabancılar ellerinde bulunan fazla arazi ve mülkleri iki yıl içerisinde satmak ve sözleşmelerini altı ay içerisinde Tapu Dairesine bildirmek mecburiyetinde olacak.

TÜRK VATANDAŞLARI DAHA KOLAY ALACAK

Stratejik açıdan yabancıya konut satışını riskli gören KKTC yönetimi, Türk vatandaşlarına ise yatırım artırma

imkanı tanıdı. Daha önce bir olan konut alım sınırı üçe yükseltildi. Konuyla ilgili KKTC'deki emlak sektörü temsilcileri "Yabancı alıcılar son üç yıldır bölgeden arsa ve konut topluyor. Ancak Türk vatandaşları bir konut alabiliyordu. Şimdi yeni kanun ile yabancılara sınır getirildi, Türk vatandaşlarına ise üç konut alma imkanı tanındı. Yabancıların ilgisi sebebiyle fi yatlarda ciddi artışlar olmuştu. Bu sebeple kendi halkımız konuta ulaşımda zorlanıyordu. Şimdi fiyatların daha ulaşılabilir olacağı bir döneme giriyoruz" açıklamasında bulundu.

YATIRIM VE OTURUM İÇİN OLDUKÇA CAZİP

Sektör temsilcileri KKTC'de konut sahibi olmak isteyenlerin ikiye ayrıldığını ifade ederek "Birinci grup, tamamen yatırım yapmak istiyor... Bu da oldukça mantıklı bir seçenek. Çünkü bölge hızla gelişiyor. Ayrıca gayrimenkul ticareti İngiliz sterlini üzerinden döndüğü için zarar etme riski de oldukça az. Bugün Girne'de 2+1 dairenin aylık kira getirisi, 600-800 İngiliz sterlini civarında. İkinci grup ise oturumluk konut sahibi olmak isteyenler. Bunlar genelde yakın ülke vatandaşları. İlk sırada da Türk vatandaşları bulunuyor. Metropolün karmaşasından kaçmak ve adada doğanın tadını çıkarmak isteyenler buraya geliyor" dedi.

10 YIL İÇİNDE 'BODRUM' OLACAK

KKTC'de gayrimenkul fi yatları da bölgeye göre değişim gösteriyor. Mesela Lefkoşa bölgesine yatırım yapmak istenildiğinde, 2+1 apartman dairesine 60 bin İngiliz sterlini ödenirken, Girne'de bu rakam 120 bin sterlin seviyelerine çıkıyor. Gazimağusa'da fi yatlar ise daha makul. İskele bölgesi ise hızla gelişen lokasyonların başında geliyor. KKTC'de 21 üniversite, 100 binden fazla öğrenci var. Ülkede 145 otel bulunurken, her yıl 2 milyondan fazla turist ülkeyi ziyaret ediyor. Sektör temsilcileri 10 yıl içinde Girne ve İskele bölgesinin yeni 'Bodrum' ve 'Çeşme' olacağını ifade ediyor.

TARIM ARAZİLERİNE RAĞBET ARTIYOR

KKTC'de konut dışında arsa ve arazi yatırımlarına da rağbet var. İmarlı arsalar sınırlı sayıda bulunduğu için fi yatları konut fiyatlarına yakın seyrediyor. Ancak tarım arazileri yatırım için fırsat sunuyor. Yavru Vatan'da geniş ve verimli araziler bulunuyor. Su sıkıntı çekildiği için bu araziler yeterince beslenemiyor. Ancak topraksız tarım ve sera üretimi yapılabiliyor. Öte yandan hükümet su stoklarının yeterli seviyede olduğunu belirtiyor. Tarım yapmak isteyen kişi veya şirketler en çok; hububat, baklagiller, meyve ve sebze, endüstri bitkileri yetiştiriyor.

YAVRU VATAN'DA MÜTEAHHİTLİK NASIL YAPILIYOR?

KKTC'de müteahhitlik yapmak için belli prosedürleri yerine getirmek gerekiyor. Öncelikle ülkede bir şirket kurulması isteniyor. KKTC yasaları uyarınca, gerçek veya tüzel kişinin müteahhitlik faaliyetinde bulunabilmesi için Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğine kayıtlı olması ve İnşaat Encümeni'ne kayıt yaptırıp yıllık geçerli sınıf karnesini alması gerekiyor. Ardından Kıbrıs Şehir Planlama Dairesinden imarlı arsa projelendiriliyor. Bu proje Kıbrıs Mimarlar Odasına gönderiliyor ve vize işlemleri başlatılıyor. Onay çıkması durumunda projenin inşaat mühendisi tarafından statik hesapları yapılır ve son halini alır. Ardından dosya belediyeye götürülür. Alınan vize ve onaylar belediyenin ilgili makamlarınca denetlenir. Belediyeden ruhsat aldıktan sonra inşaata başlanır. İnşaat safhasında da belediyeler kontrolünü yapar. Bu da yapıların projenin aslına uygun olarak inşa edilmesini sağlıyor. KKTC genelinde uygulanan sistem otokontrol mekanizması da oluşturduğu için sağlam bir sistemdir ve değiştirilmemelidir. Vize sistemi mutlaka devam ettirilmeli.