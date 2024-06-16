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Eylem Tok ve oğlunu kim yargılayacak?

ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un 106 günlük firarı Boston'da bitti. Hukukçular, suçun ABD'de 25 yıla kadar, Türkiye ise 6 yıla kadar hapis öngördüğünü belirterek "Anne ve oğlu burada yargılanmak isteyecektir" dediler.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 07:58, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 08:16
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Eylem Tok ve oğlunu kim yargılayacak?

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazayı yapan 16 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un 106 günlük firari ABD'nin Boston kentinde sona erdi. Türkiye'nin talebi üzerine yakalanan anne oğlu salı yeniden hakim karşısına çıkacak. Tutukluluğun değerlendirileceği duruşma sonrasında iade için yargılama süreci başlayacak. Hem Adalet Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı, süreci yakından takip ederken, şüphelilerin ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi için bütün girişimler sürüyor.

İADELERİ MÜMKÜN

İade için hukuki süreci gazetemize değerlendiren hukukçu Hadi Dündar, ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesine ilişkin ikili bir antlaşma olduğunu hatırlattı. Anlaşma gereği şüphelinin ABD vatandaşı olsa bile (Timur Cihantimur) iade edilebileceğini vurgulayan Dündar "Ama ABD'de ana kural vatandaşın iade edilmemesidir. ABD yetkililer ister iade eder isterse de iade etmez. Bizim anayasamıza göre de durum böyle, bir Türk vatandaşı, yabancı bir ülke talep ettiği zaman iade edilmez.

Ancak Uluslararası Ceza Divanına taraf olmaktan doğan yükümlülüklerimiz saklıdır. Kaçan kişi ABD vatandaşı olsa dahi aradaki mütekabiliyet prensibi uyarınca Türkiye'ye iadesi mümkün olabilir" dedi. Hiç kimsenin hukuktan üstün olmadığını belirten Dündar "Er ya da geç adalet yerini bulur. Az ya da çok ceza alması önemli değil. Önemli olan, biri bir suç işlendiğinde yargılanıp cezasını alması. Burada önemli olan adaletin yerini bulması. Ya Türkiye hakimleriyle ya da ABD yargısı ile" diye konuştu.

Timur Cihantimur'un bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme annesi Eylem Tok'un ise delilleri karartma, suçluyu kayırma ve ihmalden hakim karşısına çıkacağını ifade eden Dündar "Cihantimur'u ABD teslim etmezse ve orada yargılamaları yapılırsa o zaman da ABD kanunlarına göre 'kasıtsız insan öldürme' suçundan yargılanacak. ABD'de bu suçun cezası daha fazla olduğundan, Eylem Tok ve oğlu Türkiye'de yargılanmayı isteyecekler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

25 YILA KADAR HAPİS

ABD'de birini öldürme suçunun cezasının 4 derecede belirlendiğini ifade eden Dündar, en hafifinin 'kasıt olmadan birini öldürme' olduğunu bunun da 9 yıl ile 25 yıl arasında değişen cezası bulunduğu ifade etti.

ABD'de 18 yaş altında suç işleyen çocukların anne-babasının da yargılanmasının söz konusu olabileceğini ifade eden Dündar, son silahlı okul baskınlarının ardından anne babalara da aynı suçlardan ceza verildiğine dikkati çekti. Dündar, her şeyin dosyadaki delil durumuna göre değişkenlik gösterebileceğini de kaydetti.

TCK'da ise taksirle bir insanın ölümüne sebep olan kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Bu suçun bilinçli olarak işlenmesi halinde ise ceza yarı oranında artırılıyor.

SAHTE PASAPORT ÜSTÜNDE SERVET VARDI

Firari anne oğul yakalandığında üstünde ABD'de şüpheli bir durum oluşturan 5 bin dolar nakit para olduğu öğrenildi. Tok'un oğlu için Boston'da 46 bin dolarlık bir özel okulu incelediği bildirildi. Polisin, Tok ve oğlunun her ihtimale karşı da Küba'ya kaçmak için sahte pasaport edinmeye çalıştığı bilgisine ulaştığı belirtildi.

YEŞİM ERASLAN

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