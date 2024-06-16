Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var

Ticaret Bakanlığı özellikle devre mülk ya da devre tatil satın almak isteyenleri dikkat etmeleri gereken konularda uyardı.



Buna göre devre tatil alacak vatandaşların yapılan reklam ve tanıtımların etkisinde kalmadan, mutlaka satıcı veya sağlayıcı firmalar hakkında gerekli araştırmayı yapması gerekiyor. Tüketicinin imzalanan sözleşmelerden hiçbir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli ve benzeri isimler altında hiçbir cezai şart ödemeden 14 gün içinde cayma hakkı bulunuyor. Ticaret Bakanlığı tatil sezonu açılması ile birlikte devre mülk almayı planlayan vatandaşları dikkat etmeleri gereken konularda uyardı.



Devre tatil sözleşmesi nedir?

Bir yıldan uzun süre için kurulan ve bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkanı veren devre mülk, paylı mülkiyet satışı gibi çeşitli isimler altında imzalanan her türlü sözleşme devre tatil sözleşmesi olarak kabul ediliyor.



Devre mülk satan şirketler bedava yemek veya tatil vaadi ile tanıtımlarına davet ediyor. Bu tür uygulamalara karşı nasıl hareket edilmelidir?

Yapılan reklam ve tanıtımların etkisinde kalmadan, mutlaka satıcı veya sağlayıcı firmalar hakkında gerekli araştırma yapılmalıdır. Sözleşme imzalanmadan önce tüketiciye verilmesi zorunlu olan ön bilgilendirme formunda yazılı hükümler okunmalı ve bunların sözleşme metnine aynen aktarıldığından emin olunmalıdır.



ÇED RAPORUNA BAKIN

Sözleşme imzalamadan önce nerelere dikkat edilmelidir?

Sözleşmede yıllık aidat tutarı ile bunun artış oranı, cayma hakkı, kullanım dönemi, teslim tarihi ve ortak alanların kullanımı gibi hususlara dikkat edilmeli.



Devre tatil inşaatı için şirketin hangi belgeleri alması gerekir?

Devre tatil inşaatı için yapı ruhsatı, termal tesislerde sondaj ruhsatı, ÇED raporu gibi zorunlu resmi ruhsatların alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir.



Devre tatil sözleşmelerinden cayma hakkı var mıdır?

İmzalanan sözleşmelerden hiçbir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli ve benzeri isimler altında hiçbir cezai şart ödemeden 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır.



Cayma süresi nasıl uzar?

Şirketin ön bilgilendirme ve sözleşme yapma yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemesi durumunda cayma hakkı süresi 1 yıl uzamaktadır. Cayma hakkının noterlikler aracılığıyla, diğer satışlarda ise yazılı olarak kullanılması gerekmektedir.



SİGORTA BELGESİ

Sözleşmenin tesiste imzalandığı durumda cayma hakkının olmadığı doğru mudur?

Doğru değil. Sözleşmenin devre tatile konu taşınmazın bulunduğu tesiste imzalanması cayma hakkının kullanılmasına engel değil.



Ön ödemeli devre tatil sözleşmesi imzalamadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Satıcının, ön ödemeli devre tatil satışına başlamadan önce bina tamamlama sigortası, banka teminat mektubu, hak ediş sistemi ve bağlı kredi gibi teminat ve şartlardan en az birini sağlaması zorunludur. Maketten satışlarda satıcıdan teminat veya sigorta sağlandığına ilişkin bir belge talep edilebilir.

YÜZDE 2'YE KADAR TAZMİNAT

14 günlük cayma hakkı süresinin geçtiği ancak devre tatil tesisinin inşaatının halen devam ettiği durumlarda ne yapılabilir?

İnşası devam eden devre tatil ünitesinin devir veya teslim edilmesine kadar sözleşmeden dönme hakkının olduğu, bu durumda firmanın tüketiciden ancak kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi halinde satış bedelinin yüzde 2'sine kadar tazminat talep edebileceği unutulmamalıdır.



Şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmelerinde, tatil hakkının kullanılmaması durumunda yıllık aidatları ödeme yükümlülüğü var mıdır?

Şahsi hak sağlayan (tapu devri olmayan) devre tatil sözleşmelerinde, devre tatil hakkından faydalanılmayacağının tatil hakkının başladığı tarihten en az 90 gün önce sağlayıcıya bildirildiği takdirde, yıllık aidat veya benzeri isim altında herhangi bir bedel ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

BARIŞ ŞİMŞEK