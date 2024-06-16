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Eşi ile arası bozuk olduğu iddia edilen polis intihar etti

Sancaktepe'de, eşi ile arası bozuk olduğu iddia edilen bir polis memuru silahla intihar etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 09:30, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 11:00
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Eşi ile arası bozuk olduğu iddia edilen polis intihar etti

Olay, 18.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Serkan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin salonunda bir adet boş mermi kovanı ve bir ceset buldu. Cesedin Sultanbeyli Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru İ.A. olduğu belirlendi. Polisin eşi ile arasının bozuk olduğu iddia edilirken, eşinin Manisa'da bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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