'Şüpheli araç' ihbarıyla durdurulan otobüste polislere 'Babalar Günü' sürprizi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla kentte görevli bazı polisler için sürpriz bir organizasyon düzenledi.

Bu kapsamda ekipler, kentteki farklı uygulama noktalarında görev yapan polislerin çocuklarını tek tek evlerinden alarak, bir otobüse bindirdi.

Ekipler daha sonra telsizden otobüsün plakasını bildirip şüpheli araç olduğunu ve uygulama noktalarında durdurulup incelenmesi gerektiğini anons etti.

İhbar üzerine uygulama noktalarında durdurulan otobüsten inen çocuklar, babalarına sarılıp günlerini kutladı.

Babalarına hediyelerini veren çocuklar, daha sonra üzerinde "babalar gününüz kutlu olsun" yazılı pastayı kesti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

TDP Şubesi ekipleri daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verip, evlerine bıraktı.