400 bin yıllık fosili satmaya çalışırken jandarmaya takıldı

Aydin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde elinde bulunan tarihi eserlerin tanesini 50 bin TL'ye satmak isteyen H.A.B. isimli şüpheli şahıs Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 9 adet salyangoz ve deniz kabuğu fosili ele geçirildi. Aydın Müze Müdürlüğü ile yapılan ilk tespitte ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 400 bin yıllık olduğu değerlendirildi. Ele geçirilen fosiller Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.