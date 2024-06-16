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Çelik ağ uygulamasıyla Türkiye'nin yol güvenliği sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çelik ağ uygulamasıyla Türkiye'nin yol güvenliğini sağladıklarını belirterek, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yol ağında yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ örüldüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 13:10, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 13:19
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Çelik ağ uygulamasıyla Türkiye'nin yol güvenliği sağlandı

Uraloğlu yazılı açıklamasında, KGM tarafından kaya düşmesi riski bulunan dik ve sarp yamaçlardaki yollarda yürütülen çelik ağ uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Kara yollarında kaya düşme riski bulunan dağlar ve sarp yamaçlarda uyguladıkları çelik grid ağ uygulaması ile riskleri en aza indirdiklerini belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin dört bir yanında kuzey, güney, doğu, batı, dağ bayır demeden çalışıyoruz. Otoyollar, köprüler, tüneller, viyadüklerin yanında farklı coğrafyalarımızdaki dik ve sarp yamaçlarda bulunan yollarımızda emniyetli geçişi sağlamak ve vatandaşlarımızı korumak için yamaçları ve taşları çelik grid ağlarla örüyoruz." ifadesini kullandı.

KGM sorumluluğundaki yol ağında ülke genelinde toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekare çelik ağ uygulaması yapıldığının altını çizen Uraloğlu, bunun, yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğüne denk olduğunu vurguladı.

En fazla çelik ağ uygulamasının 587 bin metrekare çelik tel ağ ve 693 bin metrekare halka ağ ile Trabzon 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı yol ağında yapıldığını aktaran Uraloğlu, "Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı yol ağında ise toplam 764 bin 250 metrekare çelik ağ uygulaması yapılmıştır. Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü yol ağı bu alanda en fazla ikinci çelik tel ağı uygulanan bölge oldu" değerlendirmesinnde bulundu.

Diğer bölge müdürlükleri ve illerdeki çelik ağ uygulamaları hakkında da detaylı bilgiler veren Uraloğlu, özetle şunları kaydetti:

"Çelik grid ağ ile Türkiye'nin yol güvenliğini sağlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki, Sakarya-Mekece Devlet Yolu'nda 4 bin 200 metre uzunluğunda 30 bin metrekare, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü ağındaki Denizli, Uşak, Muğla, İzmir, Manisa illerinde toplamda 260 bin metrekare çelik ağ yapımı tamamlandı. 2024 yılı sonuna kadar da yaklaşık 30 bin metrekare çelik ağ sermeyi planlıyoruz."

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