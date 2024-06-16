Bakırköy'de eski kız arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, H.E.U'nun D.A'yı bıçaklayıp darbettiği, daha sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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