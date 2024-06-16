Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesi, Aşağıyumrutaş köyü, Isparta-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Karademir (20) idaresindeki 07 BMJ 570 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen Barış A. (40) idaresindeki 67 ADB 517 plakalı hafif ticari araç ile çarpışarak şarampole savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Ramazan Karademir ve yolcu koltuğunda oturan Abdülkadir Bekçioğulları'nın (27) hayatını kaybettiğini belirlerken, hafif ticari araç sürücüsü Barış A. ve yolcu koltuğunda oturan Seda Ç. (33) olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ramazan Karademir ve Abdülkadir Bekçioğulları'nın cenazeleri ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.