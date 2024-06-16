Ziyaretlerin en hüzünlü adresi: Edirnekapı Şehitliği

Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Sponsorlu İçerik
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Erdoğan: Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin
Erdoğan: Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin
Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var
Devre mülkte kritik detay: 14 gün içinde cayma hakkı var
Eylem Tok ve oğlunu kim yargılayacak?
Eylem Tok ve oğlunu kim yargılayacak?
KKTC'den İsrail'in sinsi planını bozan adım
KKTC'den İsrail'in sinsi planını bozan adım
THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı
THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı
9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
Bakan Koca'dan 'kurban eti tüketimi' uyarısı
Bakan Koca'dan 'kurban eti tüketimi' uyarısı
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ziyaretlerin en hüzünlü adresi: Edirnekapı Şehitliği

KURBAN Bayramı'nın ilk gününde şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl Babalar Günü'ne denk geldi. Şehitliğe gelenler ziyaret sırasında duyusal anlar yaşadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 18:21, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 18:22
Yazdır
Ziyaretlerin en hüzünlü adresi: Edirnekapı Şehitliği

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Ziyarete gelen şehit ailelerinin kimi mezarları temizleyip, çiçek ekerken, kimi de dua etti. Şehit yakınları, birbiriyle dertleşip, lokum dağıtarak bayramlaşırken,şehitliğe gelen askerlerle de fotoğraf çektirdiler.

"BUGÜN BABALAR GÜNÜ, BİZİM İÇİN DAHA BURUK GEÇİYOR"

Şehit olan kardeşinin kabrini ziyarete gelen Emrah İlhan, "Her bayram geliyoruz. Bayramın 4 günü şehitliğe geliyoruz. Buruk bir bayram geçiriyoruz. Bayramlar bizim için normal bayramlar gibi değil, sadece adı bayram. Bugün babalar günü, bizim için daha buruk geçiyor. Allah bize sabır versin. Bir senelik evliydi. 26 yaşındaydı, çatışmada şehit oldu. Bu onsuz 3. bayramımız buruk bir şekilde geçiyor" dedi.

"RUHLARI ŞAD OLSUN; MİNNETTARIZ"

Edirnekapı Şehitliğine gelen Ahu Yamanoğlu ise "Sadece dua etmek için geldim. Şehit yakını değilim ama çocuklarımla birlikte ziyarete geldik. Üzülüyoruz geldiğimizde değişik duygular hissediyoruz. Hem sevinç hem üzüntü her şey var" diye konuştu. Şehitliğe dua etmek için gelen Turan Değirmenci, "Bayrak için, vatan için devlet için millet için canını, kanını çekinmeden akıtanlara şükran duygularımızı iletmek için buradayız. Burada yakınım yok; ama hepsi bizim yakınımız, çocuklarımız. Ruhları şad olsun. Minnettarız. Geleceğe onlar sayesinde güvenle emin olarak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber