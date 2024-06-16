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İstanbullular dikkat! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor

Meteoroloji verilerine göre bugün yurdun geniş kesiminde güneşli hava hakim. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise yer yer sağanak yağış bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu tahminini paylaştı. Şen, İstanbul'da tekrar sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 19:04, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 19:07
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İstanbullular dikkat! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin raporuna göre bugün yurdun büyük bölümünde güneşli hava hakim olacak. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak beklentisi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop'un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey ve doğu kesimlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege'nin güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

İSTANBUL'DA KAVURUCU SICAKLAR HAKİM OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. İstanbul'da sıcaklıkların tekrar 30 derecenin üzerine çıkacağını söyleyen Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

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Pazar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu kuzeyinde öğleden sonra yağış kuvvetli. Sıcaklıklar artmaya başladı. Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun batısında aşırı sıcaklar var. İstanbul tekrar 30 üzerine çıkıyor. Bayramın 3. ve 4.günü, Doğu Karadeniz, iç Ege ve Batı Akdeniz içi yağışlı.

Bugün Pazar İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 32, Ankara 30, Bu illerde bayram boyunca yağış yok. Rüzgar Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

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