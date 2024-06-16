Bayramı'nın ilk gününde 'acemi kasaplar' hastanelik oldu

Gaziantep'te bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi, Şehitkamil Devlet Hastanesine başvurdu.

Enver Şahin, kurban keserken parmağını yaraladığını belirterek "Allah beterinden saklasın ucuz kurtulduk." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle ve kesici aletlerle yaralanan kişiler, başvurdukları hastanelerde tedavi edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Suat Demirer, bıçakla kendini yaraladığını belirterek, "Kurbanı kesiyorduk üzerine atladım, bir kereden bıçağı vurunca yaraladı beni. Geldik burada 7 dikiş attılar tetanos aşısı olduk." dedi.

Süleyman Aydoğdu, koyun keserken bıçağın kayarak eline geldiğini, hastanede eline 5 dikiş atıldığını, kurban kesmeye devam edeceğini söyledi.

Nazif Kaya ise "Ufak bir kaza oldu, kurbanı keserken bıçak elime değdi." dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Kurbanların kesilmesi sırasında bıçak, satır ve balta ile yaralanan kişilerden bazıları kendi araçlarıyla hastaneye giderken, bazıları da ambulanslarla hastanelerin acil servislerine götürüldü.

Yaralanan kişilerden durumu hafif olanlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Malatya

Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine gelen Osman Karyağdı, "Kurbanın derisini yüzerken oldu, nasıl olduysa bıçağın ucu elimi kesti. Elimin derisi yüzeysel kesilmiş, dikiş atmadılar. 10 yıldır kurban kesiyoruz. Bugüne kadar ilk kez oldu." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi.

Denizli

Denizli'de belediyenin belirlediği kesim yerlerinde bayram namazının ardından hareketlilik yaşandı. Bazı vatandaşlar kurbanlarını evlerinin bahçesinde kesmeyi tercih etti.

Kesim sırasında vücutlarının çeşitli yerlerini yaralanan 170 kişi, Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve özel hastanelerin acil servislerine müracaat etti.

Yaralılar, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Aydın

Aydın'da kurban kesimi esnasında çeşitli yerlerinden yaralanan 34 kişi, Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılardan Mehmet Meydan, arkadaşıyla birlikte büyükbaş hayvanı kestikleri sırada yaralandığını ve eline 11 dikiş atıldığını söyledi.

Uşak

Uşak'ta da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen hastalardan İsmet Yaşar, kesim sırasında hayvanın kontrolden çıktığını belirterek elinin yarıldığını söyledi.

Hakkı Peker ise kurban eti taşıdığı sırada başını çarptığını, dikiş atıldığını belirterek tomografi sonucunu beklediğini dile getirdi.

İstanbul

Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise kaçmaya çalışan kurbanlıklarını yakalamak isterken yaralandı.

Yaralananlar tedavilerinin yapılması amacıyla yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

"Bayramı evde değil hastanede geçireceğiz"

Kurbanlık olarak aldığı danayı kesmeye götürürken elinden kaçırması sonucu ayağını kıran Metin Baş, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yaralanma anını gazetecilere anlatan Baş, "Kurban kesmek için alana gittik. Hayvan elimizden kaçtı. Bizde ipi bırakmadık, düştüm. Bilek komple dönmüş. Kırıklar var. Bayramı evde değil hastanede geçireceğiz, öyle görünüyor. Arkadaşlar hala kurbanı yakalamak için uğraşıyor."

750 kiloluk tosunun boynuzları ayağına battı

Acile gelen bir diğer vatandaş da 750 kiloluk tosunu keserken boynuzlarının ayağına batması sonucu yaralandığını belirterek, "Tosunu keserken, boynuzları ayağıma battı. Valla çok acıyor. Bir de bayramın ilk gününde... Ben böyle bir acı görmedim. Her kurban kendimiz kesiyorduk. İlk defa başımıza geldi. Ne yazık ki bu sefer böyle bir kaza yaşandı." dedi.

İstanbul'da bayramın ilk gününde 513 acemi kasap hastanelik oldu

AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmeye çalışırken bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Yaralananlar, tedavileri için yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla kentin farklı bölgelerindeki sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Bu kapsamda, il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine şu ana kadar 513 kişi başvurdu.

Kocaeli

Kocaeli'de kurban kestiği sırada sol elinden yaralanan Ahmet Akyürek, sol el baş parmağından bıçakla yaralanan Özgür Ay ve bacağında kesik oluşan Yaşar Efe, tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edildi.

Bolu

Bolu'da kurbanlık kesimi esnasında kendini yaralayanlar hastaneye başvurdu.

Kurban kesimi esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geldi.

Şu ana kadar kent merkezinde 21 acemi kasaba müdahale edildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta kurban kesiminde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, acil servislere müracaat etti.

Kentte şu ana kadar 18 acemi kasap, başta Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Sakarya

Sakarya'da da vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurbanı devirirken yaralanan Talha Gün, "Hayvanı çekiyordum, kolum iple demir arasına sıkıştı herhangi bir kesik yok." diye konuştu.

Yaşar Koca, "Herhangi bir şey yok iple uğraşırken parmağım kırıldı." dedi.

Düzce'de de kurbanını kesmeye başlayan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi.

Yaralananlar, hastanenin acil servisine başvurdu.

Erzurum

Erzurum'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere başvurdu.

Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Kurbanlıklarını keserken bıçak, satır, balta ve hayvan tepmesi sonrası yaralananların bazıları kendi araçlarıyla hastaneye giderken, bazıları da ambulanslarla hastanelerin acil servislerine götürüldü.

Yaralanan kişilerden durumu hafif olanlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Erzincan

Erzincan'da da kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından kesimlerin başladığı Erzincan'da, kurbanlıkları keserken yaralanan vatandaşlar yakınlarının yardımı ile Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma ile Erzincan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanma oluşan vatandaşların bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kayseri

Kayseri'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kurban keserken parmağından, kolundan ve bacağından yaralanan çok sayıda kişi Kayseri Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kasap olduğunu ve kurban keserken elinden yaralandığını anlatan Mustafa Kış (43), kendisine nazar değdiğini, 25 yıldır ilk kez böyle bir kaza yaşadığını kaydetti.

Nevşehir

Nevşehir'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere geldi.

Kurban kesimi ile et ve kemiklerin parçalara ayrılması çalışmalarında "acemi kasaplar" vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Vatandaşlar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kesim sırasında bacağından yaralanan Şahin Karakuş, hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkarken gazetecilere, "Bu sayede meşhur olduk. 30 yıldır kasaplık yaparım, ilk kez böyle bir kaza ile karşılaştım. Bacağıma 10 dikiş atıldı. Bana bir şey olmaz demeyin, herkesin başına gelebilir." diye konuştu.

Sivas

Sivas'ta bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Yaralılardan birçoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yozgat

Yozgat'ta kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan vatandaşlar Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi acil servisine başvurdu.

Tedavileri yapılan kasaplar taburcu edildi.

Niğde

Niğde'de kurban keserken veya hayvan darbesiyle yaralananlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine boşvurdu.

Yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Antalya

Kentte, bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise kontrol altına almak istedikleri hayvanların darbesiyle yaralandı.

Acil servislere giden yaralılara müdahalede bulunuldu.

Abdulkadir Durur, AA muhabirine, büyükbaş hayvan kesmeye çalışırken elinden yaralandığını belirterek, "Makinaların arızalanması sonucu bıçak kaydı ve elim kesildi. Allah'tan çok büyük bir sıkıntı yok. Dikiş attılar, tedavimi oldum, gidiyorum." diye konuştu.

Hüseyin Sarı ise evinin önünde kurbanını keserken parmağından yaralandığını dile getirdi.

18 yaşından beri kurban kestiğini belirten Sarı, "İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Dikiş atılacak, hastanede bekliyoruz." dedi.

Bursa

Bursa kent merkezi ve ilçelerinde kurban kesimi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.

Hastaneye götürülen kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de de bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışanlardan bazıları hayvanların darbesiyle, bazıları da bıçak, satır gibi kesici aletlerle yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ya da yakınlarının araçlarıyla hastaneye götürüldü.

Hafif yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Çanakkale

Çanakkale'de de kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar sağlık birimlerine başvurdu.

Kent merkezinde kurban kesimi sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çok sayıda kişi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. İlçelerde yaralanan vatandaşlara da hastanelerde müdahalede bulunuldu.

Balıkesir ve Kütahya

Balıkesir'de merkez Altıeylül ve Karesi olmak üzere 20 ilçede kurbanlarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin yolunu tuttu.

Acil servislerde müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kütahya'da ise 35 kişi kurban kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle kentteki hastanelere başvurdu.

Adana

Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında 196 kişi yaralandı.

Yüreğir Devlet Hastanesine gelen bir kişi kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek, "Acemi kasap olursan böyle olur." dedi.

Mersin

Mersin'de, bayramın ilk gününde kurban keserken yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kentte, bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Acil servislere giden yaralılara müdahalede bulunuldu.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine şu ana kadar 10 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de kurbanlık kesimi sırasında yaralanan 30 kişi hastaneye getirildi.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Osmaniye

Osmaniye'de kent merkezi ve ilçelerde kurban keserken yaralanan 50 kişi hastanelere başvurdu.

Yaralanan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ankara

Kurban keserken kolundan yaralanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesine gelen Salih Gültekin, başından geçenleri gülerek anlattı.

Uzun yıllardır kurban kestiğini ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını anlatan Gültekin, "Arkadaşım eti parçalarken bıçağı koluma sapladı. Herhangi bir sorun yok şu anda." dedi.

Gültekin, "Yıllardır kurbanımızı keseriz ama bu yıl ilk defa acemi kasap olduk, bıçağı yedik." ifadelerini kullandı.

Yıllardır kurbanını kestiğini ve bu konuda artık ustalaştığını dile getiren Mesut Aktaş ise "Her sene kurbanımızı kendimiz kesiyoruz. Bu sene satırla yaraladım elimi." diye konuştu.

Elini derin kestiğini ve tendonlarının koptuğunu belirten Aktaş, "Kendime güvenen bir insandım, 'yok artık, ben yapmam' derdim ama bu akşam beni de televizyonda izleyecekler." dedi.

"Şu anda 65 kişi aktif olarak hazır bulunuyoruz"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, kurban kesimi sırasındaki yaralanmalar nedeniyle acil servislerin yoğun olduğunu söyledi.

Ekip olarak bayrama günler öncesinden hazırlandıklarını belirten Ergani, "Şu anda 65 kişi aktif olarak hazır bulunuyoruz. Gelen hastalarımızın tedavilerini planlıyoruz. Şu ana kadar 50 hastamıza hizmet verdik. Bunlardan 7'sini ameliyathaneye çektik, geri kalanların ilk müdahalelerini serviste bitirdik. Bu sayının gün sonuna doğru 100'ü geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

Hastaneye başvuranların genellikle kasap olmadığı halde kurban kesmeye çalışan "acemi kasap"lardan oluştuğunu aktaran Ergani, en fazla yaralanmaların bayramın ilk günü meydana geldiğini anlattı.

Gün sonuna doğru profesyonel kasapların da yorgunluktan dikkatsiz davrandığını ve kendilerini kestiğini belirten Ergani, sıcak havalarda çok fazla çalışmaya bağlı olarak tansiyon düşebileceğini bu nedenle de yaralanmaların arttığını söyledi.

Ergani, bayramın ilerleyen günlerinde kıyma makinesiyle yaralanmaların artacağına dikkati çekerek, vatandaşları işi ehline bırakmaları gerektiği konusunda uyardı.

"İlk gün erkekleri, ikinci gün kadınları görürüz"

Doç. Dr. Burak Yaşar da Kurban Bayramı'nın birinci günü olmasına rağmen oldukça yoğun bir gün geçirdiklerini belirtti.

Yaşar, "Acil serviste bayramın ilk günü erkekleri, ikinci gün ise kadınları görürüz. Hem profesyoneller hem de acemiler bolca yaralanıyor. Profesyoneller, koruyucu ekipmanlarını kullanmadığı için daha çok yaralanıyor. Yüksek özgüven, yaralanmaya daha fazla davetiye çıkarıyor." dedi.

Samsun

Samsun'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralanan 63 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen 82 yaşındaki Durmuş Gürbüz, gazetecilere, kurbanı kesmek için tuttuğu ipin elini yaraladığını söyledi.

Parmak uçlarında kırık olduğunu aktaran Gürbüz, "1982'den bu yana kurban kesiyorum, ilk kazam ve son olacak inşallah." dedi.

Tuğrul Saka ise elindeki atardamarda kesik oluştuğunu belirterek, "İneği yatırdık, inekte hiçbir şey yok ama bizim atardamar kesildi. Amcam sürttü, bıçağı elime geldi. Kurban ben oldum, kurbanda hiçbir şey yok." diye konuştu.

Tokat

Tokat'ta kurban kesimi sırasında bazıları kesici alet, bazıları da hayvanların darbeleriyle yaralananlar, hastaneye başvurdu.

Yaralananlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta kurban kesimi sırasında hastanelerin acil servislerine 85 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Çorum

Çorum'da kurban keserken yaralananlar, hastanede tedavi edildi.

Kentte vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazını kıldıktan sonra kurbanlarını kesmeye başladı.

Çorum Belediyesince belirlenen ya da özel alanlarında kurban kesen vatandaşlardan bazıları kesim sırasında kendisini de yaraladı.

Kent merkezinde bıçak kesiği ya da kurbanlığın tepmesi gibi nedenlerle yaralanan 2'si ağır 35 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Sungurlu ilçesinde ise kurban kesimi sırasında yaralanan 24 kişi Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Durumu ağır olan 2 yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çankırı

Çankırı'da kurban kesimi sırasında yaralanan 91 kişi hastaneye başvurdu.

Kentte Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirdi.

91 vatandaş, kurban kesimi sırasında bıçakla ya da hayvanın darbeleriyle yaralandı.

Bazı yaralılar kendi imkanlarıyla Çankırı Devlet Hastanesi acil servisine başvururken, bazı vatandaşlar da ambulansla hastaneye getirildi.

Trakya'da 242 "acemi kasap" hastanelik oldu

Trakya'da bayram namazının ardından kurban kesim işlemleri başladı.

Kesim sırasında Edirne'de 22, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 213 kişi, hayvanların darbesiyle ya da kesici aletlerle yaralandı.

Yaralılardan bazıları yakınları aracılığıyla bazıları ise sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü.

Daha çok el, parmak ve diz kesikleri gibi yaralanmaları bulunan "acemi kasap"lar, acil servislerdeki tedavileri sonrası taburcu edildi.