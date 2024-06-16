Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bayram telefonu açtı. Özel, her iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 19:50, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 19:51
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı.
CHP lideri, her iki görüşmede de liderlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Özel, aralarında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bulunduğu 17 siyasi partinin genel başkanlarıyla da telefonda bayramlaştı.