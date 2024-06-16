Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı.

CHP lideri, her iki görüşmede de liderlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Özel, aralarında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bulunduğu 17 siyasi partinin genel başkanlarıyla da telefonda bayramlaştı.