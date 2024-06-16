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Danimarka, öne geçtiği maçta Slovenya ile berabere kaldı

EURO 2024 C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka, Janza ve Eriksen'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 21:13, Son Güncelleme : 16 Haziran 2024 21:15
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Danimarka, öne geçtiği maçta Slovenya ile berabere kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nun ilk maçında Slovenya ile son Avrupa Şampiyonası yarı finalisti Danimarka karşılaştı.

Stuttgart Arena'da yapılan maçta kırmızı-beyazlı takım baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Danimarka, dirençli rakibi karşısında Christian Eriksen'in 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakada topun hakimi olan Danimarka, girdiği pozisyonlardan sonuç alamayınca farkı açamadı.

Nadiren ataklar geliştiren Slovenya, 70. dakikadan sonra baskı kurmaya başladı. Maçın 77. dakikasında aradığı golü bulan Slovenya, 1-1 beraberliği yakaladı.

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'ın üst üste yaptığı değişiklikler sonuç vermeyince maçta eşitlik bozulmadı.

- Turnuvadaki ilk beraberlik

EURO 2024'te ilk kez bir maç berabere tamamlandı.

Slovenya-Danimarka müsabakası, 14 Haziran'da başlayan turnuvada oynanan 6. maç oldu. İlk 5 karşılaşmada taraflardan biri kazanırken, bu mücadelede takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

- Eriksen'den muhteşem dönüş

Oynadığı son Avrupa Şampiyonası maçında kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, EURO 2024'e golle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan EURO 2020'deki ilk karşılaşmada kalp krizi geçiren Eriksen, uzun süre sahalardan uzak kaldı. Sonrasında futbola dönen 32 yaşındaki futbolcu, yaşadığı talihsiz olaydan 1100 gün sonra EURO 2024'te sahaya çıktı.

Maç öncesi kötü anıların uzakta kaldığını söyleyen Eriksen, Slovenya karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Takımı 3 puana ulaşamamasına rağmen tecrübeli futbolcu, UEFA tarafından maçın adamı seçildi.

- Slovenya yine galibiyet alamadı

Hem Avrupa Şampiyonası tarihinde hem de Danimarka'ya karşı ilk galibiyetini kovalayan Slovenya, yine başarılı olamadı.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti. Danimarka karşılaşmasıyla dördüncü Avrupa Şampiyonası maçına çıkan Orta Avrupa ülkesi, yine galibiyetle tanışamadı.

Ayrıca Danimarka ile yedinci kez karşılaşan Slovenya, ikinci beraberliğini aldı. Slovenya'nın Danimarka'ya karşı 5 de yenilgisi bulunuyor.

- Vikingler tribünde üstünlük kurdu

UEFA maçlarında 51 bin kişi kapasiteyle kapılarını açan Stuttgart Arena'da Danimarkalı taraftarlar tribünlerde çoğunluğu oluşturdu.

Danimarkalılar kırmızı-beyaz, Slovenler ise mavi-beyazlı formalarla müsabakaya geldi. Tribünlerde kırmızı rengin çoğunlukta olduğu görüldü.

Maç sonunda öne geçmenin avantajını kullanamayan Danimarka'nın taraftarları üzüntü, geriden gelip 1 puan alan Slovenya'nın taraftarları ise sevinç yaşadı.

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