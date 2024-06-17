Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi

İsrail hileli yollarla Akdeniz koridorunda arazi satın alıyor. Türkiye-Suriye sınır çizgisinde kirli emelleri olan ve PKK işgalindeki Suriye'nin doğu ve kuzey aksında arazi toplayan siyonistler Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Şanlıurfa şehirlerinde de aynı amaçla faaliyet yürütüyor. Konunun uzman isimlerinden araştırmacı-yazar Ali Bademci, özellikle İskenderun ve Hatay'da çok sayıda tarlanın sinsi yollarla el değiştirdiğini anlattı. Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in ilk kongrede Filistin toprakları ve Tel Aviv'i değil Amik Ovası'nı siyonist merkez olarak seçtiğini söyleyen Bademci, son dönem dolaşıma sokulan sözde Kürdistan haritasını da çizenin siyonist Yahudiler olduğunu aktardı.

BİNLERCE TAPU KAYIP

Siyonist tehdidin her geçen gün büyüdüğünü ve PKK projesi ile Türk sınırlarına sokulduğunu hatırlatan Araştırmacı-Yazar Ali Bademci "Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana ve İskenderun-Hatay güzergahında binlerce tapu kayıp. Birçoğu şeytani hilelerle el değiştirdi. Osmanlıdan beridir bu toprakların asli sahipleri ve nasıl el değiştirdiğini raporluyorum. Burada gizli saklı işler dönüyor. İsrail bu topraklara göz koydu. Sadece Hatay-İskenderun değil Türkmendağı'da büyük tehdit altında. Öyle şeytani metotlarla arazi topluyorlar ki bazen arazi sahibi bile toprağının elinden nasıl çıktığını bilmiyor. Siyonistler Irak ve Suriye'yi de içerisine alan sözde vadedilmiş topraklarda kuracakları devletin Akdeniz'e inmesi ile ilgili 100 senedir plan ve program yapıyor. PKK falan sadece onları amaçlarına götüren birer maşa. Bütün hesap Suriye'nin doğu ve kuzeyi ile birlikte Irak ve Türkiye'yi de içine alan siyonist işgal haritasını sıcak sulara indirmek ve bölge ile İsrail'in bağlantısını sağlamak. Bu tezgah Kıbrıs'ta ifşa oldu ancak Türkiye içlerinde halen devam ediyor. Depremle birlikte de iyice arttı" ikazında bulundu.

Ali Bademci'ye göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör örgütü PKK aparatını kullanan siyonistler Hatay'da ise FETÖ ve benzeri yapıları kullanıyor. Devletin, Hatay'a, Samandağı, Altınözü, Defne, İskenderun ve Yayladağı fark etmeksizin çok fazla dikkat etmesi ve çevrilen dolaplara karşı tedbir alması gerekmekte. Amik Ovası ise arzımevudun başlangıç noktası.

DEPREMİ FIRSAT BİLDİLER

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin öğretim üyelerinden Doç. Dr. Haydar Çoruh ise deprem dönemi Türkiye'ye yardım görünümlü gelen İsraillilerin Hatay'ı özellikle seçtiğini ifade etti. Çoruh şunları söyledi: İsrail'den gelenler özel eğitimli askerlerdi. Hepsinin gizli bir ajanda dahilinde geldiğini zaten parşömen hırsızlığı ile gördük. Burada farklı bir ajanda için bulundular ve gittiler. Bölge genelinde farklı etnik köken, mezhep ve dini aidiyeti var gibi gözüken bazı topluluklarla gizemli bağları var. Hem inanış ve ritüel hem de kılık kıyafet müşterekleri incelendiğinde bu bağ görülebilir.

ÖZEL ÖNEM VERİYORLAR

Siyonist emelleri yakinen takip eden, "Adım Adım Arz-ı Mev'ud" kitabının yazarı Rahmi Vardı da benzer tehlikeye dikkati çekerek Anadolu'yu işgal heveslerinin olduğunu söyledi. Depremle birlikte arazi satış konusunun daha fazla gündeme geldiğini kaydeden Rahmi Vardı "Hatay ve İskenderun'a çok özel önem atfediyorlar. Çünkü burada Yahudiliğe özgü kalıntılar var. Bunlardan birisi Serinyol'daki Bakraz Kalesi. İsrail bayrağındaki iki çizgi ile temsil edilen Fırat ve Nil Nehirlerinin sembolleri, vadedilmiş toprakların sembolü. Anadolu ve özellikle de Hatay ve çevresi bu anlamda kritik öneme sahip" dedi.

UÇUK PARALAR ÖDÜYORLAR

Araştırmacı-aktivist Ayhan Altıntaş, siyonist emellere ulaşmakta her türden metodu meşru gören İsrail'in Şanlıurfa'dan Akdeniz'e inen koridor boyunca binlerce dönüme dolaylı yollardan sahip olduğunu kaydetti. Altıntaş şöyle konuştu: Bu noktada mason locaları, Lions, Rotary ve benzeri yapıların yönetici ve üyelerine dikkat etmek gerekiyor. Sahada daha çok işler bu kişi ve kurumlar eliyle yürütülüyor. İsrail'in Irak Doğu ve Kuzeyi, Suriye ve Anadolu'ya olan iştahı buralara yüklediği dini misyondan bağımsız değil. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Hatay'a olan ilgilerinin merkezinde gizli tapınak, mağara ve kale gibi yapılar var. Şu an Hatay sınırına sıfır noktada yer alan Suriye'nin Afrin-Daret-İzze sınırlarındaki Kalat Saman'da bu kutsal alanlardan biri. Burada başta Tapınakçılar olmak üzere İsrail'i ilgilendiren önemli nişaneler var. İsrail hiçbir biçimde vazgeçmeyecek. Türk halkı hiç olmadığı kadar risk altında.

YILMAZ BİLGEN