Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak

Ekonomim'de yer alan habere göre; temeli 1970'lerde atılan Kay Süt, kurucusu Kemal Ayhan'ın vefatı sonrası el değiştirdi. Dev tesisin yeni sahibi Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding oldu.

Ancak, anılan gruba devirden sonra şirket mali darboğaza girdi. Konkordato talep eden şirketin Balıkesir'in Altıeylül İlçesinde bulunan fabrikasının icradan satışı gündeme geldi.

Alacaklı konumdaki Garanti Bankası, Mar Tüketim Maddeleri AŞ'ye ait görünen Kay Süt fabrikasını icradan satışını istedi. Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü'nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi. Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacak.